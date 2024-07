Il Colpo di Mezzanotte Colpani a inizio settimana Lovric e Locatelli idee in mediana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Firenze, 20 luglio 2024 - Alla fine labuona dovrebbe essere la prossima per Andrea, che rimane nel mirino della Fiorentina per rinforzare la trequarti. Le ultime ore sono servite per proseguire una trattativa che va avanti spedita, nonostante le parole di Galliani a margine dell'assemblea di Lega. L'ad del Monza ha citato Modugno («Al momento piange il telefono»), ma la sua pare una strategia per scucire un paio di milioni in più a Pradè. I termini della trattativa stanno trovando il gradimento di tutti. Prestito oneroso pari a 5 milioni, diritto di riscatto intorno ai 12-13 ma che può diventare obbligo in base a una serie di obiettivi personali del calciatore, legati a presenze, gol e assist. Un'idea concreta per andare verso la chiusura è questa. Restano da limare un po' le cifre, l'accordo trae la Fiorentina non sarebbe poi un problema.