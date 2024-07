Galliani | Riprendere Carboni? Una linea! Nessuna cena con Sensi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha parlato poco fa prima di entrare in Lega. L’AD brianzolo ha risposto alle domande sue su, quest’ultimo ex Inter. UNA– Prima di entrare in Lega, Adrianoha risposto ad un paio di domande di fronte ai cronisti sull’ex Intervicino al Monza e sul giocatore nerazzurro Valentin. Le risposte dell’AD brianzolo: «con? Non c’è stata, casualmente in un ristorante di Milano ho incontrato. L’ho salutato, abbiamo riso e scherzato ma non c’è statatrattativa. Abbiamo parlato con cordialità e amicizia, al momento non c’ètrattativa. Perché al Monza prima devono uscire dei giocatori ed eventualmente ne arriverebbero degli altri, al momento siamo a posto numericamente. Possibilità diValentin? Se non esce nessuno non andiamo a cercare nessuno».