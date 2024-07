Federica Pellegrini prendere o lasciare | l’ultimatum è servito

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 luglio 2024)dovràuna decisione molto difficile nell’immediato, ma c’è un problema: sono queste le sue condizioni. Ci sarà anche, al di là delle Alpi. Non in vasca, ahinoi, ma in qualità di rappresentante degli atleti del Comitato olimpico internazionale. Partirà alla volta di Parigi in compagnia del marito – ed ex allenatore – Matteo Giunta e della figlia Matilde, nata 7 mesi fa. Sarà ai Giochi in una veste tutta nuova, insomma, alla quale dovrà abituarsi piuttosto rapidamente.sarà a Parigi in quanto membro del Cio (AnsaFoto) – Ilveggente.itMa non ci sono solo le Olimpiadi nel suo imminente futuro. A breve potrebbero esserci, relativamente alla Divina, degli aggiornamenti inaspettati.