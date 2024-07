Emma Raducanu infiamma il gossip | doppio misto col figlio del campione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha rotto con Carlo Agostinelli e avrebbe già una nuova fiamma. Clamoroso: lui è ildi un’icona indimenticabile. La notizia è passata in sordina ed è stata abilissima, la diretta interessata, ad evitare che i rumors rimbalzassero di tabloid in tabloid e di bacheca in bacheca. Ha preferito che si parlasse del suo attesissimo ritorno in campo, com’è peraltro giusto che sia, piuttosto che della sua vita privata, che ha spesso adombrato la sua carriera e i suoi meriti sportivi.ha rotto con Carlo Agostinelli a giugno (LaPresse) – Ilveggente.itEppure, è successo:è tornata single. La rottura con Carlo Agostinelli,di un magnate e della responsabile delle pubbliche relazioni di Dior, risalirebbe allo scorso mese di giugno, benché sia impossibile datarla con maggiore precisione.