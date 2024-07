Chiesa-Raspadori l’ipotesi legata allo scambio prende forma | cosa aspettano le due società

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Napoli e Juventus potrebbero diventare protagoniste del mercato in Italia. Le duepensano ad unoincredibile. Il calciomercato sta per entrare nella sua fase cruciale, e le diverseprovano a mettere a segno colpi importanti. Tra i club più attivi c’è la Juventus, la quale con il DS Cristiano Giuntoli sta provando ad aprire un nuovo ciclo. Le idee del direttore sportivo sono molto chiare: riportare la squadra dove merita. Per fare ciò, sarà ovviamente importante mettere a segno alcuni colpi in entrata e non solo. Infatti, tra le file bianconere, ci sono diversi profili in uscita. Tra questi è presente anche Federico. L’attuale esterno della Juventus è reduce da una stagione complessa, ed anche l’Europeo non l’ha visto protagonista. A questo punto, ancor più con l’arrivo di Motta, il calciatore non è un perno centrale del progetto.