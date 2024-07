Atletica l’Italia illumina gli Europei U18 | Escalona e Di Fabio trionfano Inzoli e Valenti di bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha conquistato quattro medaglie nella seconda giornata degliUnder 18 dileggera, in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovacchia). Kyanha regalato magie sui 110 ostacoli, trionfando con un perentorio 13.22 (migliorato di dodici centesimi il già suo record italiano allievi) e dimostrando di essere un talento cristallino. Alle sue spalle il francese Lucas Domergue (13.34) e il bulgaro Hristiyan Kasabov (13.47). Serena Diha dominato i 5000 metri di marcia, scappando via dopo i primi due chilometri e rendendosi protagonista di un assolo chiuso con il tempo di 21:50.80 e abbattendo di 26 secondi il già suo record italiano allieve. L’azzurra ha preceduto la rumena Alessia Pop (22:03:11) e la slovacca Petra Kusa (23:49.22), Beatrice Palmonari sesta in 24:14.55.