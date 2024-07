Volley Superlega | presentati i calendari della stagione 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono stati ufficialmentedi Serie A/25 di. La Del Monte Supercoppa animerà il Pala Wanny di Firenze il 21 e 22 settembre, mentre la Final Four di Coppa Italia sarà ancora protagonista alla Unipol Arena di Bologna il 25 e 26 gennaio 2025. Rese note anche le date degli eventi di Serie A2 e Serie A3. L’aperturagiornata è toccata al presidenteLega Pallavolo Serie A, Massimo Righi: “Veniamo da unaimportante. Siamo Campioni d’Europa e del Mondo con i nostri club, abbiamo registrato presenze in aumento nei palazzetti. Il nostro è uno sport che ha tra i temi principali quelloconsapevolezza: non abbiamo ancora contezza di quelli che sono le nostre opportunità e i nostri valori“.