TS – Gudmundsson serve alla Juve? L’affare col Genoa e la soluzione tattica di Motta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) 2024-07-18 19:46:03 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Dove giocherebbenellantus di Thiago? Non al posto di Koopmeiners, qualora l’olandese dovesse rimanere all’Atalanta. A livello tattico, piuttosto,tornerebbe utile sulla trequarti, ma in fascia. Destra o sinistra poco importa, comunque il nazionale islandese troverebbe posto nel sistema di gioco prediletto dal tecnico italo-brasiliano: 4-2-3-1, con le varianti del caso, incluso il 4-3-3. Se poi servisse una seconda punta, il ragazzo avrebbe una discreta esperienza. E quali sono le condizioni economiche dell’eventuale affare?ha un contratto triennale con il, trascinato dai suoi 25 gol nelle ultime due gloriose stagioni, tali da garantire prima la promozione in Serie A e poi un bellissimo 11° posto.