Toti | nuovo ordine di custodia cautelare per finanziamenti illeciti al partito

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nuova ordinanza diagli arresti domiciliari per il presidente della Regione Liguria, Giovanni, che è sospeso dallo scorso 7 maggio dopo un analogo provvedimento giudiziario. L’accusa contestata è quella di finanziamento illecito per la vicenda degli spot elettorali pagati in occasione delle elezioni comunali di Genova del 2022. Risultano coinvolti in questa seconda tranche anche l’ex braccio destro di, Matteo Cozzani, l’ex senatore e l’editore di Primocanale, Maurizio Rossi e l’ex consigliere di Esselunga, Francesco Moncada. Le accuse aper la campagna amministrativa del 2022 La nuova misuranei confronti di Giovanninon allunga i tempi degli arresti domiciliari, che scadono comunque a inizio novembre.