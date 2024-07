Polizze non richieste dai clienti Assicuratore finisce dal giudice

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’accusa è di avere fatto sottoscrivere ad alcuni suoiprodotti assicurativi di cui gli stessi non erano a conoscenza. Riuscendoci con artifici, tra i quali anche far firmare i contratti con l’inganno. Almeno questo è il castello accusatorio della procura di Ferrara, sostituto procuratore Stefano Longhi, che ha portato alla citazione diretta a giudizio di Luca Stradiotto. L’agente assicurativo è accusato di truffa perché "con più azioni poste in essere nella veste di produttore assicurativo per la Compagnia Generali Italia, divisione Ina di Ferrara, induceva idell’agenzia a sottoscriveremaio comunque con contenuto diverso da quello voluto e concordato". In questo modo causando un danno patrimoniale corrispondente quantomeno all’importo dei relativi premi versati, su cui venivano calcolate le provvigioni a lui spettanti.