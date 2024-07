Mosca | armi nucleari se razzi Usa in Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 luglio 2024) 14.06 Il viceministro degli Esteri russo Ryabkov "non esclude" chepossa dispiegare sistemi missilistici, di fronte a un eventuale dispiegamento di missili Usa a lungo raggio in Germania. Lo riferisce la Tass. Arriva la reazione del Cremlino al discorso programmatico di von der Leyen. "La Russia non rappresenta una minaccia per l'Ue e in Ucraina difende i propri interessi", dice il portavoce Peskov. "Von der Leyen vuole dare un'impronta militare a Ue.Si va verso la militarizzazione e l'escalation della tensione".