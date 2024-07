L’assessore Elena Donazzan verso le dimissioni | lascia la giunta veneta per il Parlamento europeo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Venezia, 18 luglio 2024 – È (quasi) giunto il momento delledelal Lavoro, Istruzione e Pari opportunità della Regione Veneto:è infatti entrata in carica come europarlamentare, una carica incompatibile con eventuali incarichi in unacomunale. Domani lascerà formalmente la posizione, con una conferenza stampa nella sala Pedenin di palazzo Balbi, nella quale farà un bilancio del suo operato. E non ci vorrà poco tempo, considerando chericopre la carica addirittura dal 2005. È entrata indurante il secondo mandato del governatore Giancarlo Galan, venendo riconfermata da Luca Zaia nel 2010, nel 2015 e nel 2020. Nel 2006, nonostante fosse stata eletta alla Camera dei deputati – un risultato politicamente molto ambito da chiunque – si è dimessa il giorno stesso dell’insediamento, preferendo rimanere nella