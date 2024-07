ITALIA – ARGENTINA | MATCH IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Giorno 16 Luglio 2024 gli azzurri sono scesi in campo a Firenze, presso il PalaWanny per disputare unamichevole contro l’vinto dagli azzurri con il punteggio di 3-0 Gli azzurri erano partiti molto male nel primo set, subendo subito un passivo di 5-0 davanti al pubblico di casa, ma con il passare dei minuti sono riusciti a diminuire il distacco recuperando lo svantaggio e vincendo il set con il punteggio di 25-22 2° set sostanzialmente giocato sul filo dell’equilibrio, dove entrambe le formazioni non sono riuscite mai ad imporsi nettamente; solamente gli azzurri sono riusciti a trovare il guizzo finale nel set, vincendolo con il punteggio di 25-23. 3° set dominato dagli azzurri, complice anche l’infortunio del libero argentino “Danani” che ha sicuramente tolto certezze in ricezione e difesa nella squadra