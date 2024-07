Inter ufficiale un nuovo sponsor | chi prende il posto di Moncler? | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024)per l’per quanto riguarda l’abbigliamento formale fuori dal campo. Canali è ilOfficial Formal Wear Partner del club nerazzurro, che ha ufficializzato l’accordo con la boutique specialista in capi di lusso maschili (che sostituisce, brand che l’ha vestito nelle ultime 3 stagioni) per le prossime tre stagioni. Il comunicato dell’“FCnazionale Milano e Canali annunciano la loro collaborazione triennale. Canali diventa Official Formal Wear Partner di FCnazionale Milano, celebrando un legame unico tra due icone milanesi, simboli di eccellenza e innovazione nei loro campi. Per il proprio debutto nel mondo del calcio, Canali sceglie un anno speciale: nel 2024 il brand celebra infatti i 90 anni dalla fondazione, mentre il club milanese Campione d’Italia festeggia la Seconda Stella, grazie al ventesimo scudetto appena conquistato.