Commemorazione per Serena Durastante | Tre Comunità Uniscono Ricordi e Affetto a Cinque Anni

(Di giovedì 18 luglio 2024) L'Aquila - Ledi Cesaproba, Marana e Cabbia di Montereale si rioggi per ricordare, giovane madre di 23tragicamente scomparsafa in un incidente stradale sulla Statale 260 Picente tra Pizzoli e Cagnano Amiterno. La, che avrà inizio alle 16:30, prevede una serie di eventi in suo onore, tra cui una messa, incontri di calcio, un rinfresco e una premiazione., operatrice socio-sanitaria, perse la vita all'alba della domenica delle Palme del 2019 mentre si recava al lavoro presso una casa di riposo per anziani. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nelledi Cesaproba, Marana e Cabbia, che oggi si stringono nel ricordo di una giovane donna apprezzata per la sua empatia, generosità e dedizione.