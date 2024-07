Stankovic in uscita dall’Inter | si prova a chiudere oggi! La scelta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è ine andrà a trasferirsi in tempi brevi. Giàsia completare la cessione del portiere, che può essere definita in poche ore: da Sky Sport gli aggiornamenti. IN– Filipnon sarà fra i giocatori impegnati nell’amichevole Inter-Lugano, che inizierà alle ore 18.30 ad Appiano Gentile. Il portiere e figlio d’arte è ine nelle prossime ore sono attesi sviluppi sulla sua destinazione. Tornato dal prestito dalla Sampdoria, dove ha giocato nella scorsa stagione in Serie B, ora può fare il salto di categoria e debuttare in Serie A, dopo aver già fatto il massimo campionato nell’Eredivisie olandese al Volendam nel 2022-2023.in: definita la destinazione DOVE VA – Ieri è emersa la voce di un interesse del Nantes, club di Ligue 1.