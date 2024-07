Sono scioccata Temptation Island Martina a bocca aperta | Raul l’ha fatta grossa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024)2024, siamo praticamente al giro di boa. Il docu-reality di Filippo Bisciglia, che tra l’altro tornerà a settembre con una nuova edizione e dunque nuovi protagonisti, torna in tv giovedì 18 luglio con un nuovo imperdibile appuntamento. Siamo arrivati alla quarta puntata e c’è sempre più attesa tra il pubblico di Canale 5 per scoprire come si evolveranno i rapporti. Sappiamo già che è finita tra Christian e Ludovica, prima coppia di questa edizione ad arrivare al falò di confronto anticipato (su richiesta di lui). E, per la prima volta nella storia di, i fan hanno già visto cosa è successo un mese dopo la fine delle registrazioni. Leggi anche: “C’è pure l’ex calciatore”.