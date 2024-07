Silos a fuoco a Mombaroccio incendiati tre metri cubi di materiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)(Pesaro), 17 luglio 2024 – Unpieno di segatura è andato a, incendiando tredi. I vigili delsono intervenuti nella serata di martedì nella zona industriale dopo che ilè andato apresso una ditta di lavorazione legno. Sul posto, con autobotte e autoscala, è arrivata la squadra dei vigili delha spento le fiamme, utilizzando schiuma antincendio, e messo in sicurezza la struttura. Non sono stati segnalati feriti o intossicati. L’intervento si è concluso dopo circa quattro ore di lavoro. Un altro incendio nella notte tra lunedì e martedì Un altro incendio nella notte tra lunedì e martedì, intorno a mezzanotte, è avvenuto a Montecchio. Le fiamme hanno devastato un suv Toyota Rav4 ibrido che si trovava parcheggiato in un'area commerciale in via San Michele a Montecchio.