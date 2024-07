San Severo nell’oblio Dieci anni di illusioni poi scavi abbandonati Rovine sepolte tra i rovi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si deve all’intuizione di Arnaldo Roncuzzi sull’utilizzo dell’aerofotografia per esplorare i possibili siti archeologici, la campagna diche, avviata all’inizio degliSessanta nel terreno fra via Romea Sud e la fera, portò alla scoperta sia dell’antico porto di Classe sia, era il 1964, delle fondamenta della basilica di San(risalente alla fine del sesto secolo) e dei resti del successivo e attiguo monastero benedettino (nono secolo). Dopo i priminegliSessanta, l’opera degli archeologi riprese fra il 2006 e il 2016.di lavoro, ben documentati da molte fotografie e da saggi pubblicati in libri o riviste specializzate, con molti reperti recuperati e diventati patrimonio museale (anche al Classis), i cui risultati in loco sono invece improvvidamenteda