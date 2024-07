Sabrina Ferilli replica a chi insinua abbia litigato con Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Non soltanto colleghe,Desono anche due vere amiche e il loro rapporto da anni va oltre le telecamere e gli studi televisivi. In questi giorni però un utente ha messo in dubbio la solidità dell’amicizia tra l’attrice e la conduttrice di Amici e l’ha fatto usando però un italiano sgangherato: “Scusami la domanda, ma ti ai lasciata conDe? No, perché nn ti vedo più insieme con lei“. La nostra adoratanazionale ha risposto a modo suo: “Amore mio se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno“. Onestamente ci stava anche un finale più colorito Comunque lain realtà sta frequentando la Deanche in queste settimane, visto che le due hanno registrato le prime puntate della nuova edizione di Tu Si Que Vales.