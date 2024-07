Rsa nel Foggiano la denuncia | Gli anziani soffocano di caldo Emiliano | arriveranno altri condizionatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Troia (Foggia), 17 luglio 2024 – La voce s’incrina, il tono è disperato e quasi incredulo, l’uomo grida tutta la sua rabbia in una video-, non è la prima. Ladel comitato familiari Antonio Cavallo, rappresentante del comitato familiari nella Rsa San Raffaele di Troia, nel, è un fiume in piena. “Glistanno soffocando di”, attacca,ndo problemi ai. Chiede con un tono disperato: “C’è qualcuno che ci può aiutare?”. Parla anche degli operatori, che vivono gli stessi disagi eppure stanno “dando l’anima”. Sono stati chiamati i carabinieri, che hanno ispezionato la residenza sanitaria. La Rsa è gestita dalla Sgas, società che si occupa anche delle strutture di San Nicandro e di Campi Salentina. Abbiamo provato a contattare il San Raffaele per telefono ma il numero risulta irraggiungibile.