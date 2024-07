OpenAI impedirebbe ai suoi dipendenti di denunciare i rischi dell’AI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’importante è che non se ne parli. Da tempo si susseguono notizie in merito ai tentativi di “censura” dell’azienda guidata da Sam Altman relativamente a queiche voglionoalle autorità ilegati allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Ora, però, c’è un documento depositato presso la SEC (Securities and exchange commission, l’ente americano che vigila sulla Borsa) in cui i whistleblower interni adenunciano delle clausole contrattuali chero loro di collaborare con le autorità. LEGGI ANCHE > Dopo Q Star,sta lavorando su Strawberry: l’AI in grado di ragionare come un essere umano La notizia è stata riportata nelle scorse ore dal Washington Post che ha potuto visionare il testo della lettera inviata dai legali di alcuni whistleblower che lavorano nell’azienda di San Francisco al Presidente della SEC, Gary Gensler.