Luxury Real Estate dieci località da sogno secondo APP

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Enrico Poletto: “La vendita di case di lusso tramite aste porta con sé molti vantaggi, sia per l’acquirente sia per il venditore” Vivere la propria quotidianità o passare delle vacanze indimenticabili in una casa da mille e una notte è unche accomuna sempre più persone in tutto il mondo:l’ultima analisi pubblicata da Fact.MR infatti si prevede che a livello globale nel 2024 il settore delle case di lusso già arredate e pronte per essere abitate raggiungerà una dimensione di 580 miliardi di dollari e aumenterà fino a 1.173 miliardi entro la fine del 2034 (+102%), con un tasso di crescita annua del 7.3% nei prossimi 10 anni.