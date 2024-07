Cuneo | bambina di 7 anni muore annegata in un bioparco durante centro estivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 - Unadi setteè mortaquesto pomeriggio in undi Caraglio, in provincia di. La piccola era stata trovata in fin di vita a due metri di profondità in uno dei laghi dell'area verde. Inutili le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori. Dellasi erano perse le tracce poco dopo le 16, mentre stava trascorrendo il pomeriggio a un. Subito era scattato l'allarme quando gli accompagnatori si sono resi conto di averla persa di vista. Sempre oggi, a Riva del Garda, in Trentino, sono stati ritrovati i corpi senza vita di una donna di 56e del figlio di 19, di cui si erano perse le tracce dopo che si erano immersi nelle acque del lago di Garda. I loro cadaveri sono stati individuati a una profondità di 18 metri.