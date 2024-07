Come è cambiato il clima in Italia secondo Ispra Il report

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Da un po’ di anni a questa parte dobbiamo registrare il fatto che ogni anno risulta essere sempre più caldo di quello che lo ha preceduto. Lo è stato anche per il 2023 rispetto al 2022 e, molto probabilmente, viste le avvisaglie, lo sarà anche per l’anno in corso. Lo certifica il rapporto di“Ilin” e lo aveva già fatto, a livello globale, quello dell’Ipcc, l’Intergovernal Panel onte Change delle Nazioni Unite, lo scorso marzo. Il rapporto dell’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale “illustra e principali elementi che hanno caratterizzato ilnel corso del 2023 e aggiorna la stima delle variazionitiche negli ultimi decenni in”, anche nel contestotico globale ed europeo.