Celine si espande a Manhattan con un nuovo Shop-in-Shop da Bergdorf Goodman

(Di mercoledì 17 luglio 2024)continua la sua espansione negli Stati Uniti con l’apertura di un-in-presso, a. Il progetto, ideato dall’artistic and image director del brand, Hedi Slimane, unisce un concetto architettonico innovativo a opere originali di artisti americani. Questospazio, situato al terzo piano del celebre negozio di specialità newyorkese, è dedicato all’abbigliamento prêt-à-porter femminile e ha aperto silenziosamente le sue porte il 10 luglio.conquistadaA partire da settembre, il-in-metterà in mostra una capsule esclusiva della collezione autunno 2024 di, chiamata “L’Arc de Triomphe”. Questa collezione trae ispirazione dagli anni ’60, descritti come la “golden age” di, fondata nel 1945 e originariamente specializzata in calzature.