Valeria Marini al cinema in un film con un cast internazionale

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo averla vista in Un ragazzo d’oro e C’è sempre un perché,quest’estate torna al. Queen Valery infatti ha preso parte alIl Magico Mondo di Billie (Billie’s Magic World), per la regia di Francesco Cinquemani. La pellicola sarà aldal primo agosto 2024. Insieme all’attrice italiana ci saranno: Alec Baldwin, William Baldwin, Elva Trill, Mia McGovern Zaini, Soraya Azzabi, Samuel Kay. Ilè stato presentato all’ultimo Festival di Taormina ed è stato prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.vestirà i panni dell’assistente del malvagio Lord Domino, che imprigiona bambini nel suoello e usa la loro tristezza come carburante per una sua arma magica.