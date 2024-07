Leonardo di Grottaglie | scongiurata la fermata totale del sito ma trattativa interrotta Sindacati

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 16 luglio 2024) Si è concluso intorno alla mezzanotte l’incontro presso Unindustria Roma nel quale si è avuto un avanzamento importante scongiurando di fatto ladel, già annunciata dall’azienda negli incontri precedenti. Infatti a seguito delle nostre sollecitazioni e delle iniziative messe in campo, si avrà una riduzione della produzione garantendo un turno unico di lavoro. Riteniamo quest’avanzamento importante a tutela dei lavoratori diretti ma soprattutto dei lavoratori dell’indotto. Tuttavia permangono distanze significative relativamente al percorso di diversificazione. Riteniamo necessario sostanziarlo nei numeri relativi a investimenti e tempistiche di ingresso delle maestranze per compensare il vuoto lavoro. Al momento tali distanze non hanno consentito di addivenire alla sigla di un accordo quadro nella giornata odierna. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni.