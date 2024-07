Covid | Consulta esclusione sino a 31 12 responsabilità amministrativa non è incostituzionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Non èla temporaneaal 31 dicembre 2024, dellaper colpa grave dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, introdotta dal legislatore per le sole condotte commissive. il regime ordinario invece non potrà limitare al solo dolo la, per la quale, tuttavia, la corte auspica una complessiva riforma. È quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132, depositata oggi, con cui sono state dichiarate in parte inammissibili e per la restante parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n.