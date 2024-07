Corruzione Liguria l’ex presidente del porto Signorini esce dal carcere e va ai domiciliari Ok della gip all’incontro fra Toti e Salvini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) A più di due mesi dall’arresto, Paolo Emiliopuò lasciare ilgenovese di Marassi per andare ai. Lo ha deciso la giudice per le indagini preliminari del capoluogo ligure Paola Faggioni, accogliendo – con parere favorevoleProcura – l’istanza presentata dagli avvocati del manager 61enne, exdell’Autorità portuale di Genova ed ex amministratore delegatomultiutility Iren (da cui è stato licenziato per giusta causa nelle scorse settimane).è stato arrestato il 7 maggio con l’accusa diinsieme al governatoreGiovannie all’imprenditore portuale Aldo Spinelli: è l’unico indagato per cui era stata disposta la custodia in