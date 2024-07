Biblioteca di Napolitano al Senato La Russa | Quando fu eletto destra tirò sospiro di sollievo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 16 luglio 2024) Si è svolta inla firma della convenzione tra ildella Repubblica e gli eredi di Giorgio, nella persona del professor Giulio, ai fini della costituzione del fondo "Giorgio" presso il polorio parlamentare. «fupresidente della Repubblica - ha detto il presidente del, Ignazio La- io ricordo i commenti nel mio ambiente, che era quello della, e siundi. Perché era un esponente del Partito comunista, ma era un esponente che tutti riconoscevano espressione delle istituzioni. Grazie per questa che non è una donazione, è un regalo che fate alle istituzioni, alin particolare, e grazie per dare la possibilità a chi vorrà approfondire di consultare i volumi e le carte» di Giorgio