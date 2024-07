Schlein ala destra Conte in panchina La Russa prepara gli schemi per la Partita del Cuore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Giorgetti,, Fontana, Grazia Di Maggio Renzi. Lasta ancora ragionando sull’Undici titolare per ladeltra Nazionale politici e nazionale cantanti. Il presidente del Senato- allenatore scende dal campo di Palazzo Madama per lavorare suglie sul modulo di gioco. La sta prendendo molto seriamente, da grande appassionato di calcio qual è, sponda Inter. Ellye Giuseppeindosseranno gli stessi colori; sfileranno dietro lo stesso capitano, il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Proteggeranno la porta difesa da Giorgetti, secondo le ultime decisioni che Laha confidato in un’intervista al Messaggero. Vuole fare almeno un convocazione prima della gara. L’ambizione è quella di sfruttare «la capacità di far rendere al massimo ogni giocatore, come Mourinho».