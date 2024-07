Pozzuoli | discoteca inagibile organizzata serata con centinaia di persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sequestratae controlli sulla movida. Ecco il bilancio delle verifiche Sequestrata una. L’assenza di agibilità in gran parte dellanon ha impedito ad una 30enne, amministratrice di una società di eventi, di organizzare unacondi ospiti. È accaduto all’interno di un locale ubicato in un lido a Lucrino, una località di. I carabinieri della compagnia dihanno denunciato la 30enne e sequestrato la. Un risultato maturato nel corso di un servizio di controllo del territorio, organizzato nei luoghi della movida die Bacoli. Durante l’attività, i militari hanno denunciato anche un 47enne per guida senza patente e un 23enne per guida in stato di ebbrezza.