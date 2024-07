Pacher o Gabriel dubbio Fortitudo Il club cerca una risposta veloce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024). Lacontinua a sfogliare la margherita sul nome del secondo straniero, che affiancherà nel reparto lunghi Deshawn Freeman. Al di là del nome del centro di riserva – più Marco Cusin che Edoardo Tiberti – si continua a guardarsi in giro anche se le alternative scarseggiano. Peccato non essere riusciti a tenere Morgillo che ha scelto subito altri lidi senza aver la pazienza di aspettare qualche giorno, il nodo cruciale del mercato estivo della Effe passa proprio dal secondo straniero. Il dg Nicolò Basciano con i tempi che ha avuto a disposizione si è mosso molto bene, confermando cinque elementi della passata stagione, quattro nello starting-five e il primo cambio, trovando valide soluzioni per allungare la panchina e le rotazioni a disposizione di Devis Cagnardi.