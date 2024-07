Ondata di caldo in arrivo un’altra giornata da bollino rosso Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 –danei capoluoghi di Toscana e Umbria. Sono gli effetti dell’di calore che sta coinvolgendo buona parte dell’Italia in questa prima metà di luglio. Per ladi domani, 16 luglio, ci sono 12 città sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute in cui il livello è di massima allerta. Tra queste Firenze e Perugia. "Le ondate di calore si verificanosi registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”, spiega il ministero sul sito. .