Michael Carla e Angela spariti nel nulla | trovato uno di loro allarme per gli altri due turisti

(Di lunedì 15 luglio 2024) C’è grande apprensione per la scomparsa di due persone. Dalla giornata di domenica 14 luglio non si sa piùsu, che ha 25 anni, e la 75enne. Le forze dell’ordine sono costantemente al lavoro per cercare di rintracciarli il prima possibile e la speranza di tutti è che non sia accadutodi brutto. C’è stata anche una svolta su una terza persona sparita. La scomparsa di queste due persone sta lasciando tutti coche li conoscono senza parole, visto che nessuno si aspettava una situazione così allarmante. I casi di sparizione non hanno comunque un collegamento, infatti il giovaneè sparito in Gallura, nella zona di campagna tra i comuni di Luras e Luogosanto, mentre l’anzianaa Stintino. Leggi anche: “È il corpo di Giuseppe”.