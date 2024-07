Merigo riflessi di ghiaccio Segni particolari stupendo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tanto affascinante quanto il nome – antico e nobile – che porta,è uno splendido esemplare adulto di gatto europeo comune. Occhi grandi e taglia media, è il suo mantello a renderlo davvero unico: dal pelo morbido e corto è tigrato e presenta varie sfumature di grigio che, dalle tonalità più chiare sul muso e sulle zampe, si intensificano sul corpo fino a presentareazzurri. Ritrovato completamente solo sul territorio di Sarzana e con una ferita sul musino affusolato,è stato prontamente messo in salvo e curato dal veterinario dell’associazione ’L’Impronta’. Ha quindi trascorso un opportuno periodo di degenza all’interno del gattile sanitario di via del Monte, circondato dall’affetto e dalle attenzioni dei volontari dell’associazione e ora, completamente guarito e trasferito nel gattile vero e proprio con tutti gli altri felini; è pronto per diventare un ottimo compagno di vita e amorevole guardiano del focolare.