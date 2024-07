Matteo Renzi al matrimonio indiano di Anant Ambani | abiti tradizionali per lui e la moglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 – C'era anchealextra lusso di, erede dell'uomo più ricco d'Asia, e Radhika Merchant, figlia dei magnati farmaceutici Merchant. Il leader di Italia Viva ha presenziato ai tre giorni di nozze a Mumbai insieme allaAgnese, indossando per l'occasione ancheindiani (come mostra la foto che l'ex premier ha postato su Instagram). Nel corso del suo soggiorno in India,ha incontrato anche il primo ministroModi e ha visitato alla casa natale di Gandhi. "Molti commentatori dicono che il ventunesimo secolo sarà il secolo asiatico. Io dico che il prossimo decennio sarà quello– scrivenel lungo post social in cui riferisce della sua partecipazione ai sontuosi festeggiamenti – .