La maledizione dei Tre Leoni colpisce ancora | lo sguardo deluso di William e di George dopo la sconfitta dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il principeed il piccolosono tornati a casa da Berlino a mani vuote. Ladella squadra dei Trenon si è fermata e gli Europei anche quest’anno hanno spedito la coppa altrove. Ieri è stata una giornata ad alta tensione sportiva per la corona inglese che ha voluto mettere le nuove leve in prima fila nei posti chiave per prendersi la scena. Così, nel primo pomeriggio Kate Middleton e la piccola Charlotte hanno illuminato i campi di Wimbledon per la festa del tennis, che ha premiato lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre la sera, l’erede al trono, presidente della Federazione calcistica inglese e, già grande tifoso di calcio, sono volati a Berlino per vedere la coppa di Euro 2024 andare dritta nelle mani della squadra della Spagna.