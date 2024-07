Jesi 26enne trovato con 7 piante di cannabis e dell' hashish

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Ancona), 15 luglio 2024 - Fine settimana di controlli da parte dei carabinieria compagnia di. Il bilancio è di una persona denunciata in stato di libertà. Lo scorso sabato, nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare i fenomenio spaccio ed assunzione di sostanze stupefacenti, i militari’Aliquota Radiomobile hanno svolto una perquisizione d’iniziativa all’interno’abitazione di une hanno cosìsettedicon infiorescenze,’altezza media di 50 centimetri, che il giovane coltivava all’interno di singoli vasi, e due frammenti didel peso complessivo di un grammo. Lee la sostanza trovate sono state sottoposte a sequestro. Per ilè scattata la denuncia in stato di libertà per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.