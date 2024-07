Disperso lo cercano con droni e cani Poi la chiamata | E’ tornato a casa con i mezzi pubblici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sambuca Pistoiese (Pistoia), 15 luglio 2024 – Lo hanno cercato per ore impiegando elicotteri e. Alla fine è arrivata unaai carabinieri: “E’ a, ècon i”. Disavventura in provincia di Pistoia. Accade nella zona di Badia a Taona, nel comune di Sambuca Pistoiese. Un 75enne era andato a cercare funghi con un amico. Avevano lasciato l’auto e poi si erano diretti a piedi in zona boschiva. A un certo punto i due si sono persi di vista. L’amico, non vedendolo rientrare alla macchina, ha dato l’allarme. I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti allestendo il Posto di Comando Avanzato e inviando squadre per le ricerche. Dalla mattina, le attività sono proseguite per tutto il pomeriggio con elicotteri,e unità cinofile.