Dai servizi Usa alla protezione di Biden che l’ha nominata | ecco chi è Kimberly Cheatle la direttrice dei servizi segreti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) È accusata di non essere stata in grado di garantire la sicurezza di Donald Trump durante il comizio a Butler. Lei si difende, protegge l’operato dei suoi uomini e annuncia di voler collaborare con le indagini.è il ventisettesimo direttore del Secret Service, nonché la seconda donna a ricoprire il ruolo. È in carica dal 17 settembre 2022, ovvero pochi giorni dopo la nomina voluta dal presidente Joe. Ha lavorato per iamericani dal 1995 fino al 2019, quando ha lasciato l’agenzia per ricoprire la carica di Senior director of global security presso PepsiCo, dove è rimasta fino al 2022. Qui ha ricoperto il ruolo di responsabile della creazione e dell’applicazione delle misure di sicurezza per l’azienda in tutto il Nord America.