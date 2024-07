Cavalca l’onda | il ri-orientamento proposto da ABF

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Cosa mi piace fare? Cosa mi rende felice? Qual è la strada giusta?”. La scelta di un nuovo percorso di studi porta inevitabilmente a queste domande ed è un momento delicato nella vita di ogni allievo. Ci si sente come se si stesse cercando l’equilibrio su una tavola da surf; prima di poter surfare però è necessaria tanta pazienza, tanto allenamento e soprattutto la tavola giusta! Ne esistono diverse, ma qual è quella ideale? Per capirlo occorre comprendere le proprie caratteristiche e attitudini personali. Allo stesso modo, esistono molti percorsi formativi e ABF attraverso il progetto ‘’ invita i ragazzi a scoprire le numerose offerte educative. Gli allievi saranno indirizzati verso il percorso scolastico più affine ai loro interessi, attitudini e passioni per valorizzarsi al meglio.