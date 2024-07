Boom di malori dopo il concerto di Taylor Swift a Milano | fan all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un grande affollamento – in strada e soprattutto in metropolitana – e alcunitra la gente, subitoil grande evento. Siamo a. Nel capoluogo lombardo, sabato 13 e domenica 14 luglio, si sono tenuti gli attesi concerti di, cantautrice e produttrice di fama mondiale. Come riportato dall’Ansa,ildi ieri, si sono verificati dei disagi durante il deflusso delle persone. In particolar modo tre ragazze sono state trasportate al pronto soccorso, in codice verde. Secondo le fonti del 118 e della Polizia Locale, la confusione maggiore è scoppiata pocola mezzanotte in piazza Axum e nella stazione M1 di Lotto. Qui i soccorritori hanno assistito cinque giovani donne, che hanno accusato dei, con ansia e svenimenti, probabilmente causati dalla calca alla banchina della metropolitana e dalle temperature elevate.