Basket | grandi emozioni a Novellara al torneo dedicato a Dilas In memoria di Samuel

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tantoe un minuto di applausi per ricordare. All’interno delSummer Fest, si è svolto ildi3 contro 3, intitolato alladel giovane cestista novellarese, deceduto prematuramente lo scorso ottobre e che aveva iniziato la sua carriera nella palla a spicchi proprio nel paese della Bassa. Anzi, con la Pallacanestro, nella stagione 2016-2017 ’Sam’ centrò uno storico scudetto Under 18 Elite, prima di approdare fra i professionisti in A2 a Forlì e diventare poi un caposaldo del Lumezzane in B1, squadra in cui militava dal 2021. A distanza di otto mesi dalla tragica scomparsa, tanti amici si sono sfidati in un avvincenteche ha visto prevalere la squadra degli ’Amadori’ composta da Matteo Mariani Cerati, Andrea Bartoli, Gabriele Beltrami e Matteo Grisendi, con quest’ultimo che si è anche aggiudicato la gara del tiro da tre.