20 satelliti cadono dal cielo dopo il catastrofico guasto del razzo SpaceX innescando l’indagine

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 15 luglio 2024)dal: indagine in corsoVentiStarlink sono precipitati sulla Terraun lancio fallito delloFalcon 9. Gli esperti indagano sul, rimandando futuri lanci fino alla conclusione del. Il lancio e il fallimento IlFalcon 9 è stato lanciato il 11 luglio dalla base spaziale Vandenberg in California. Sebbene il primo stadio si sia staccato correttamente, il secondo stadio ha fallito la seconda combustione a causa di una perdita di ossigeno liquido, rimanendo bloccato in orbita bassa. Dettagli sulla situazione deisono rimasti intrappolati in un’orbita ellittica L'articolo 20dalildelproviene da News Nosh.