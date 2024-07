Trump Calenda | Spirale autodistruttiva dell’Occidente

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 14 luglio 2024) ROMA – “Nessuna democrazia può sopravvivere al tasso di violenza fisica e verbale che stanno esprimendo gli USA oramai da tempo. E considerando che non parliamo di una democrazia qualsiasi ma del paese “guida” le conseguenze possono essere un cataclisma internazionale. Davanti a tutto questo noi continuiamo a fare politica come se nulla fosse, usando le stesse categorie degli ultimi trent’anni, come se il mondo non fosse in fiamme. Non so se questa, che si manifesta attraverso posizioni sempre più estreme e indisponibilità al compromesso, può essere arrestata. Dovere morale di chiunque faccia politica avendo consapevolezza del processo storico in cui siamo, è provarci”. Così sui social Carlo(foto), leader di Azione, commentando l’attentato all’ex presidente degli Stati Uniti Donald