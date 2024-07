Sicuri che il Giro d’Italia fosse di basso livello? Pogacar sta rifilando distacchi biblici anche al Tour de France

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Un unico protagonista neldi due mesi. Che siadecambia poco: davanti c’è sempre Tadej, che infliggeabissali a tutti i rivali. E se alla Corsa Rosa sembrava che corresse con il freno a mano tirato, questo non si può dire alla Grande Boucle: in ogni caso la classifica generale vede i rivali lontanissimi. Tutti parlavano di undalbassissimo, visto che mancavano rivali del calibro di Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel, ma, tolti questi big, il ritardo degli altri corridori nella top-10 sta già quasi superando, ad una settimana dal termine, quello di coloro che erano presenti in graduatoria nella Corsa Rosa. Facciamo un esempio: Daniel Martinez, che può essere considerato un corridore di seconda o terza fascia, ha chiuso la corsa con 9’56” davanti a Geraint Thomas a 10’24”.