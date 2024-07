Salis la politica col vizio di occupare | cosa rischierebbe all' estero sinistra in imbarazzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) La seconda volta, bisogna riconoscerlo, gli è venuta meglio della prima. La prima volta sbagliarono cavallo: è vero che sulla carta Aboubakar Soumahoro sembrava perfetto per incarnare l'ossessione “diversitaria” (come la chiama il grande sociologo canadese Mathieu Bock-Côté) della5.0. Migrante in teoria paladino dei migranti, il deputato in stivali da bracciante contro le storture del capitalismo. Ma l'uomo, e soprattutto i suoi famigliari, non sapevano stare nel format, rivendicavano contemporaneamente la lotta alla miseria e il diritto all'eleganza, e la prima regola di ogni buona campagna pubblicitaria è la riconoscibilità del messaggio. Con Ilaria, allora, sono tornati al messaggio riconoscibile per eccellenza, proprio perché totalmente privo di contenuto, pura forma dello spirito progressista: l'antifascismo in assenza di fascismo, l'antifascismo “eterno” (avrebbe detto Umberto Eco), quindi anche casuale, spot per anime belle alla bisogna.