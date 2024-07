L’ultima moda su TikTok è uno strano dessert coreano | la storia del Hwachae

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 luglio 2024) Unconsumato nelle calde giornate estive, e apprezzato sin dal XIV secolo alla corte reale della dinastia Joseon, è ilche si traduce in "acqua di fiori". All’inizio infatti questobibitone freddo era insaporito da petali di fiori e miele. Nel tempo alla ricetta si sono aggiunti ghiaccio, anguria e bollicine. Poil’ha resa una tendenza globale. Il trend virale del freddoalla frutta L'è diventata un’ossessione virale su, grazie ad un video mukbang di @amyflamy1 che sussurra e sorbisce il punch ghiacciato alle 3 di notte. Vuoi per le alte temperature, o per l’appeal delle tinte pastello, o la componente ASMR, il video che ha 38,3 milioni di visualizzazioni, è ormai virale. Seguendo la tendenza, molti stanno consumando questa strana combinazione proprio alle tre di notte.